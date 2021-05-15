بعد تعليق السفر 14 شهراً.. البحرين تستعد لاستقبال السعوديين

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بحزمة من المشاريع السياحية التي تم تدشينها وتشديد الاحترازات

تستعد البحرين لاستقبال آلاف الزوار السعوديين المتوقع وصولهم عبر جسر الملك فهد، بدءاً من يوم الاثنين المقبل؛ بحزمة من المشاريع السياحية التي تم تدشينها مؤخراً، وكذلك بتشديد الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشي وباء «كورونا»، بعد إغلاق استمر منذ شهر مارس (آذار) من العام الماضي.

وتمّ تدشين مجموعة من المشاريع السياحية، التي تستفيد من موقع البحرين على الخليج، من بينها مجمعات تسوق ومطاعم ومقاهٍ وقاعات سينما، وأماكن ترفيهية متنوعة.

وقبيل تفشي جائحة «كورونا»، بلغ عدد الزوار السعوديين للبحرين في النصف الأول من عام 2019 نحو 4.3 ملايين زائر مقارنة بـ4.2 ملايين زائر في النصف الأول من 2018.

وعَبَرَ جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، خلال عام 2019 28.94 مليون مسافر مقابل 27.4 مليون مسافر في عام 2018 بفارق 540 ألف مسافر، وفق بيانات رسمية.

ويُفتتح اليوم في مدينة المحرّق بالبحرين «سوق القيصرية»، الواقع ضمن موقع «مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة» والمسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

وتفتتح السوق هيئة البحرين للثقافة والآثار، وتأتي ضمن جهود هيئة الثقافة لاستكمال الموقع خلال العام الذي يحتفي بتاريخ هذه المهنة العريقة في مملكة البحرين بشعار «مسار اللؤلؤ».

وتعد سوق القيصرية إحدى أقدم مناطق سوق المحرّق. وقامت السوق بدور أساسي في تشكيل اقتصاد اللؤلؤ في البحرين، حيث كانت تشهد صفقات شراء وبيع اللؤلؤ وتسليم وتخزين الأخشاب التي استخدمت في بناء أساطيل سفن صيد اللؤلؤ. وتضم السوق خمسة مبانٍ تاريخية تقع ضمن موقع مسار اللؤلؤ من بينها محلات ودكاكين سيادي التي تمثل نماذج معمارية للمتاجر الصغيرة التي كانت تتكون منها معظم السوق.

وفي "الشرق الأوسط" في إطار الجهود للحدّ من تفشي جائحة «كورونا»، نظمت هيئة البحرين للسياحة أول من أمس لقاءً مفتوحاً مع أصحاب المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم ومقاهٍ لإطلاعهم على الإجراءات والاشتراطات التنظيمية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في تلك المنشآت لاحتواء ومنع انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد - 19)، وذلك عشية الاستعداد لفتح بعض القطاعات بدءاً من عيد الفطر أمام الحاصلين على التطعيم والمتعافين من المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأوضحت الدكتورة نجاة أبو الفتح مديرة إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة خلال اللقاء أنه ينبغي على المسؤولين في المنشآت السياحية التأكد من إبراز مرتادي الخدمات الداخلية فيها شعار المتطعمين والمتعافين باللون الأخضر في تطبيق «مجتمع واعي» للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وإبرازها من قبل حاملي جنسيات دول الخليج في تطبيقات الهواتف الرسمية المعتمدة لديهم والخاصة بفيروس «كورونا» لإثبات الحصول على التطعيم وإثبات التعافي.

وقالت إنه يُسمح بالحصول على الخدمات الداخلية أيضاً للفئة العمرية البالغة 18 عاماً وأقل على أن يشترط لمن هم دون 12 عاماً أن يكونوا برفقة شخص متطعم أو متعافٍ، في حين لا يُسمح لغير المتطعمين أو غير المتعافين من الحصول على الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية الداخلية وبرك السباحة الداخلية، إضافة إلى دور السينما الداخلية وصالات العرض التابعة لها، ومحلات «السبا»، ومراكز الألعاب الترفيهية الداخلية والخارجية، والفعاليات والمناسبات والمؤتمرات التي تقام في أي مكان مثل الفنادق والمراكز التجارية وغيرها.البحرين الزوار السعوديين