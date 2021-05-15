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"صحة الشرقية" تنفّذ أكثر من 7 آلاف جولة توعوية بفيروس كورونا

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خلال حملة "معتمدين عليك".. وشملت الدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف

واصلت صحة المنطقة الشرقية، الحملة التوعوية "معتمدين عليك.. وعلى خطوتك" الموجهة لأهالي المنطقة الشرقية لتوعيتهم بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من .

ونفّذت "صحة الشرقية" أكثر من 7000 جولة على عدد من مدن الشرقية شملت: (الدمام، والخبر، والظهران، والجبيل، والقطيف)؛ لتوعية أصحاب المحلات والعاملين فيها، والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية من خلال تطبيق "توكلنا"، وأيضًا فحص الحرارة والتباعد، وتطبيق العدد المسموح به حسب مساحة كل منشأة، والتأكد من تعقيم الأسطح، ووجود تباعد بين الطاولات، وحثهم على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

ووزعت "صحة الشرقية" الهدايا على المبادرين بأخذ اللقاح بالمراكز الصحية التابعة لها.

صحة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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