كان يصارع الأمواج وذووه يستنجدون.. موقف بطولي لشاب أنقذ طفلاً في شاطئ بيش

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فرق الهلال الأحمر باشرت الحادثة وقامت بعمل الإسعافات الأولية للطفل والمنقذ

تمكن شاب سعودي من إنقاذ طفل من الغرق بعد مصارعته لأمواج شاطئ بيش العاتية.



وقال الشاب خالد السبعي الذي كان يتواجد على شاطئ بيش إنه استطاع انتشال طفل يبلغ من العمر 11 سنة، كاد أن يغرق بمياه البحر، وتحديداً في كورنيش بيش، ملبياً استنجاد ذويه.



وأضاف أن إنقاذه للطفل كان واجباً إنسانياً ونجاح ذلك كان بتوفيق من الله تعالى.



كما باشرت الحادثة فرق الهلال الأحمر وقامت بعمل الإسعافات الأولية واتضح أن الحالة الصحية للطفل جيدة ونقلته أسرته إلى مستشفى بيش للاطمئنان عليه أكثر، فيما تم إجراء بعض الفحوصات الأولية أيضاً للمنقذ السبعي جراء الجهد الكبير الذي بذله في إنقاذ الطفل. إنقاذ طفل من الغرق شاطئ بيش