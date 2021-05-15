أستر دي إم هيلث كير تُعلن عن إطلاق جائزة عالمية لقطاع التمريض بقيمة 250 ألف دولار أمريكي

★ ★ ★ ★ ★

أطلقت شركة "أستر دي إم هيلث كير" جائزة "أستر جارديان جلوبال نيرسينج"، في إطار سعيها للاحتفاء بالمساهمات الاستثنائية لطواقم التمريض في نظام تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. ويأتي إطلاق هذه الجائزة، فيما يواصلون أداء دورٍ جوهري في تقديم الرعاية على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة "كوفيد-19"، والاهتمام بالمرضى في جميع أنحاء العالم، والمخاطرة بحياتهم في سبيل هذه المهمة.

وتدعو المبادرة أعضاء طواقم التمريض من جميع أنحاء العالم للتقدم والمشاركة بالجائزة من خلال تقديم ترشيح لعملهم على الموقع المذكور، إما بصورة مباشرة أو عبر تذكيتهم من قبل آخرين. وسيتم الإعلان قريباً عن تاريخ بدء قبول الطلبات.

وقال: الدكتور أزاد موبن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة "أستر دي إم هيلث كير": "يشكل طواقم التمريض الدعامة الأساسية لقطاع الرعاية الصحية ويضطلعون بدور هو الأكثر حيوية في رعاية المرضى، إذ يساعدون المرضى على التعافي من خلال رعاية مهنية وشخصية. فهم المسؤولون الفعليون عن المرضى حيث يساعدون في عملية الشفاء بأكملها. ويقدم العديد منهم الخدمة للمرضى بالتزام وشغف على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها الأمر وساعات العمل الطويلة في أوضاعٍ من قبيل الجائحة الحالية. وإضافةً إلى ذلك، فإنهم يقدّمون احتياجات مرضاهم على عائلاتهم وأحبائهم سعياً منهم لأداء الواجبات المنوطة بهم. وعلى الرغم من ذلك، قلّما يتمّ تقدير جهودهم أو تعويضهم عنها. ونهدف من خلال جائزة ’أستر جارديانز جلوبال نيرسينج‘ إلى تسليط الضوء على تضحياتهم والتزامهم والاحتفاء بهم عالمياً"

وستبدأ المبادرة بتلقي طلبات التقديم قريباً، بحسب المنطقة، بما في ذلك في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وغيرها من المناطق. وستتبع عملية مراجعة صارمة متعددة الجولات تُديرها وكالة خارجية من طرف ثالث ولجنة تحكيم مستقلة تضمّ شخصيات دولية معروفة. وبعد خضوعها لعملية مراجعة أولية تستند إلى المعايير المحددة، ستخضع الترشيحات النهائية لعملية تصويت. وبعد ذلك، سيتم اختيار 10 مرشحين نهائيين للمشاركة في حفل توزيع الجوائز لإجراء مقابلات والتفاعل مع لجنة التحكيم. وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة "أستر جارديان جلوبال نيرسينج" بتاريخ 12 مايو 2022 الذي يصادف اليوم التمريض العالمي. وإلى جانب الجائزة الأولى الكبرى التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أمريكي، سيحصل المتسابقون التسعة النهائيون أيضاً على جوائز مالية وعينية.