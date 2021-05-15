أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

رد فعل مراسل CNN على الهواء لحظة هجوم صاروخي من غزة

Print
مواضيع متعلقة
وسائل النقل المستقبلية ستغير كل جانب من جوانب الحياة.. ولكن

وسائل النقل المستقبلية ستغير كل جانب من جوانب الحياة.. ولكن

رحلة استكشاف في أول مركبة قادرة على الوصول إلى أعمق نقطة في محيطات العالم عبر التاريخ

رحلة استكشاف في أول مركبة قادرة على الوصول إلى أعمق نقطة في محيطات العالم عبر التاريخ

خبير صحي: إصابات كورونا بعد تلقي التطعيم بالكامل متوقعة

خبير صحي: إصابات كورونا بعد تلقي التطعيم بالكامل متوقعة

على متن مروحية هذه الممرضة في مهمة لتطعيم سكان جزيرة معزولة بأكملها

على متن مروحية هذه الممرضة في مهمة لتطعيم سكان جزيرة معزولة بأكملها