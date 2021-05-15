آخر تحديثات الحالة المدارية في بحر العرب.. قد تتطور إلى إعصار

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بسرعة رياح سطحية تجاوزت في مركزه حاجز 30 عقدة.. ويتحرك شمالاً

تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تواجد كميات كبيرة من السحب في جنوب شرق بحر العرب منذُ الأيام الماضية، هذه السحب اتسعت رقعتها وأخذت تتحرك بشكل دوراني لتشكل ما يُسمى بالمنخفض المداري، فيما تطور المنخفض المداري سريعاً خلال الساعات القليلة الماضية إلى منخفض مداري عميق بسرعة رياح سطحية تجاوزت في مركزه حاجز 30 عقدة.

وكان المنخفض المداري العميق الجمعة في خط عرض 11.5 شمالاً وخط طول 72.5 شرقاً، فيما تُشير التوقعات الاحتمالية إلى تحرك الحالة المدارية شمالاً وشمال شرق خلال الساعات القادمة بمحاذاة السواحل الغربية الهندية، بالتزامن مع تعمق قيم الضغط الجوي السطحي وازدياد في حركة الرياح لتصل الحالة المدارية لدرجة العاصفة.

ووفق طقس العرب تشير التوقعات إلى استمرار تطور الحالة المدارية خلال الأيام القادمة ليتجاوز معدل سرعة الرياح إلى 70-80 عقدة لتُصنف إعصاراً، بالتزامن مع انكسار في مسارها نحو الشمال الغربي باتجاه السواحل الواقعة بين الحدود الهندية والباكستانية.



وبخلاف بعض مخرجات النماذج العددية، يُتوقع كادر التنبؤات أن مسار الحالة المدارية لا يُعطي أي فرصة لوصولها إلى سواحل عُمان، ويعود سبب ذلك إلى تأثير الغربيات القوي على الحالة المدارية مما يعمل على إزاحتها نحو الشرق، كما أن توزيع الضغوط الجوية يُشير إلى نمط سلبي يتمثل بسيطرة مُرتفع جوي جنوب الجزيرة العربية يَترافق بسيادة نشطة لرياح القص.

وفي ذات السياق، وبالرغم من عدم التأثير المُباشر للحالة المدارية على الجزيرة العربية، فلابد من تحذير مرتادي البحر وممارسي الملاحة من خطر ارتياد البحر بفعل الاضطراب الكبير المُتوقع للبحر.الحالة المدارية في بحر العرب