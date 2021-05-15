الاحتلال يقصف منزلاً ومسجداً والنتيجة 10 شهداء من عائلة واحدة بغزة بينهم 8 أطفال

★ ★ ★ ★ ★

الدفاع المدني: عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصاً

استشهد عشرة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة جرّاء ضربة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت غزة صباح السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني.

واستشهد ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة أبو حطب، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصاً، بينهم 39 طفلاً و22 امرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي دمر مسجداً.

وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ومع عدم وجود علامة على انتهاء القتال امتدت الخسائر إلى أماكن أبعد مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 شهيداً في الضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية.

في سياق متصل، ذكرت شركة الكهرباء في قطاع غزة، أنه نتيجة للقصف الذي طال مناطق واسعة في القطاع، تعطلت ثمانية خطوط كهرباء رئيسة ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر، من أصل عشرة خطوط، وتبلغ قدرة الخطوط المعطلة (100) ميغاوات، وسط تحذيرات من انهيار القطاعات الحيوية نتيجة النقص الحاد في الطاقة، مع دعوة جميع الأطراف للتدخل العاجل لوقف تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.جيش الاحتلال الإسرائيلي