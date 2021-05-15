أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وول مارت" تسمح للملقحين ضد كورونا بعدم وضع الكمامات

Print
"وول مارت" تسمح للملقحين ضد كورونا بعدم وضع الكمامات "وول مارت" تسمح للملقحين ضد كورونا بعدم وضع الكمامات
عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحية في الولايات المتّحدة

سمحت شركة "وول مارت"، أضخم سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتّحدة، لزبائنها المحصنين بالكامل ضدّ كوفيد-19 بعدم وضع كمامات للوقاية من الفيروس، عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحّية في الولايات المتّحدة.

وقالت الشركة في بيان إنّه "اعتباراً من اليوم، يمكن للعملاء والأعضاء الذين تمّ تطعيمهم التسوّق بدون كمامة، وسنواصل مطالبة العملاء والأعضاء غير الملقّحين بوضع أغطية الوجه في متاجرنا ونوادينا".

وأضاف البيان أنّ "قرار الإعفاء الذي يشمل الزبائن والموظّفين الملقحين، من وضع الكمامة، لا يسري في المتاجر الواقعة في المدن والمناطق التي تفرض فيها السلطات وضع الكمامات".

و يبلغ عدد موظفّي "وول مارت" نحو 1.5 مليون شخص.

وأوضحت "وول مارت" في بيانها أنّ موظفيها الذين مضى على تلقّيهم اللّقاح أسبوعان يمكنهم التوقّف عن وضع الكمامات اعتباراً من 18 مايو، مشيرة إلى أنّها ستصرف مكافأة قدرها 75 دولاراً لكلّ موظّف يثبت أنّه تلقّى اللّقاح.

وكانت السلطات الصحيّة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، أنّ الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم ضدّ كوفيد-19 لم يعودوا بحاجة لوضع كمامات في الأماكن المغلقة، لكنّها أوصتهم بالاستمرار في وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها)، وكذلك في المطارات ومحطات القطارات.

وشهدت مبيعات "وول مارت" ارتفاعاً في 2020 على الرّغم من تداعيات الجائحة على قطاعات اقتصادية عديدة.شركة وول مارت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا