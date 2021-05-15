أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

المتحدة للخدمات الإعلامية توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

Print
مواضيع متعلقة
إيه السقعة دي؟ والأمطار هتنزل فين؟ انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة

إيه السقعة دي؟ والأمطار هتنزل فين؟ انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة

أوس أوس موتنا ضحك.. كنت بهرب من المدرسة عشان أشوف مصارعة البنات

أوس أوس موتنا ضحك.. كنت بهرب من المدرسة عشان أشوف مصارعة البنات

طلاب الثانوية العامة يحافظون علي الإجراءات الوقائية خلال تأديتهم لامتحان مايو التجريبي

طلاب الثانوية العامة يحافظون علي الإجراءات الوقائية خلال تأديتهم لامتحان مايو التجريبي

مستجدات الإصابات بالفطر الأسود طوارىء بالهند وهلع عالمى لدى الجميع

مستجدات الإصابات بالفطر الأسود طوارىء بالهند وهلع عالمى لدى الجميع