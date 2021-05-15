عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي يرتفع.. 139 شهيداً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة

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"العفو الدولية" تطالب باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل والأونروا يحول مدارسه لملاجئ

قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي، ارتفع إلى 139 شخصاً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة.

وتتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار فيما دعت منظمة "العفو الدولية" لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة جراء التصعيد.

وكان قد أكد الدفاع المدني بغزة ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين.

وأعلن "الأونروا" في غزة عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف.القصف الإسرائيلي