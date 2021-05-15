الصحة العالمية تدعو المطعمين ضد كورونا للالتزام بالكمامات

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مايكل: إذا كان هناك إصابات كثيرة فيجب عدم الاستغناء عنها

حذّرت منظمة الصحة العالمية بوجوب التزام الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا بوضع الكمامات الواقية في المناطق التي ترتفع فيها نِسَب انتقال العدوى؛ وذلك غداة تخلي الولايات المتحدة عن الإجراء في أراضيها.

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم لم يعودوا بحاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة؛ لكنها أوصت باستمرار المطعمين في وضع الكمامة في وسائل النقل (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها)، وكذلك في المطارات ومحطات القطار.

وردًّا على سؤال حول الإعلان الأمريكي، لم يعلق خبراء منظمة الصحة العالمية بشكل مباشر، لافتين إلى أن كل شيء يعتمد على السياق الوبائي في كل دولة؛ لكنهم أشاروا إلى أن اللقاحات لا توفر حماية كاملة من كوفيد-19.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج حال الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين: "حتى في الحالات التي يكون فيها نطاق التطعيم مرتفعًا، إذا كان هناك إصابات كثيرة، فيجب عدم الاستغناء عن الكمامة".

وأضاف: "في حالة بلد يرغب في الحد من وضع الكمامات أو إلغاء تدابير صحية واجتماعية أخرى؛ ينبغي عدم القيام بذلك إلا عبر مراعاة نِسَب انتقال العدوى في المنطقة ونطاق التطعيم".

بدورها، أوضحت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أن البيانات الواردة من البلدان التي توسع نطاق حملات التطعيم، تُظهر أن اللقاحات "تحمي من العدوى بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80%".

وقالت إن ذلك يعني أنه من الممكن التقاط العدوى حتى بعد تلقي اللقاح، وهذا ليس مفاجئًا في رأيها.

وأضافت: "هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى إجراءات وقائية أخرى، مثل وضع الكمامات والتباعد وغيرهما إلى أن تصل البلدان إلى مستوى يتمتع فيه عدد كبير من الأشخاص بالحماية ويكون انتقال الفيروس بمستويات منخفضة للغاية".

وأكدت أن "قلة قليلة من البلدان بلغت المرحلة التي يمكنها فيها التخلي عن هذه التدابير في معظم البلدان.. يجب أن نواصل ما نقوم به".منظمة الصحة العالمية