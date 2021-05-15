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مهتمون بالطقس يعلنون التوقف عن التنبؤات الجوية: انتهينا

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مهتمون بالطقس يعلنون التوقف عن التنبؤات الجوية: انتهينا مهتمون بالطقس يعلنون التوقف عن التنبؤات الجوية: انتهينا
بعد التنظيم الجديد للأرصاد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً

مهتمون بالطقس يعلنون التوقف عن التنبؤات الجوية: انتهينا

أعلن عدد من المهتمين بحالات الطقس والتنبؤ بالحالات الماطرة التوقف عن التوقعات والنشرات والتنبؤات بالأحوال الجوية؛ وذلك بعد تنظيم الأرصاد الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء.

وأكد عدد من المهتمين والمتابعين لأحوال الطقس عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الانتهاء والتوقف عن التقارير الجوية والتنبؤ بالحالات الماطرة.

يذكر أن التنظيم الجديد للأرصاد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، أكد على ضرورة أن يقوم كل من يمارس عملاً أو أنشطة لها علاقة بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز عام، بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد، ويمنع أي شخص من نشر تقارير وتنبؤات الأحوال الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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