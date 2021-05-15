طقس السبت.. أمطار وزخات برد تُواعد 5 مناطق

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تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق عدة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير) تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة؛ بينما تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق: (القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف) قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس