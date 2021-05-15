أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد وضمك في مواجهة نقاط المنافسة والهروب.. والفتح طوق نجاة الوحدة

Print
الاتحاد وضمك في مواجهة نقاط المنافسة والهروب.. والفتح طوق نجاة الوحدة الاتحاد وضمك في مواجهة نقاط المنافسة والهروب.. والفتح طوق نجاة الوحدة
الإثارة تتجدد في "ديربي القصيم"

الاتحاد وضمك في مواجهة نقاط المنافسة والهروب.. والفتح طوق نجاة الوحدة

تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.

فعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء يستضيف الفتح نظيره الوحدة عند الساعة الـ6:55 مساء، فيما تجمع الإثارة والندية التعاون والرائد في قمة مباريات الجولة "ديربي القصيم" عند الساعة الـ7:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وفي ختام مباريات الجولة يواجه ضمك ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها عند التاسعة مساء في لقاء عنوانه التمسك بنقاط المنافسة على اللقب بالنسبة للاتحاد، والهروب من دائرة خطر الهبوط بالنسبة لضمك.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا