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"ساعد" تنضم للجهات الأمنية في البحث عن مفقود "سلامة جدة"

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"ساعد" تنضم للجهات الأمنية في البحث عن مفقود "سلامة جدة" "ساعد" تنضم للجهات الأمنية في البحث عن مفقود "سلامة جدة"
حالة والده تزداد سوءًا خوفًا من تعرضه لأي مكروه

باشرت جمعية ساعد للبحث والإنقاذ عمليات البحث والتحري والمسح لجميع المواقع والمباني المهجورة التي يتوقع أن يكون "نبيل بن جمال عبدالحميد بتاوي"، البالغ من العمر 65 عامًا، أن بها تمهيدًا للتوسع عبر خطة معدة لذلك.

وكان "بتاوي" غادر منزل أسرته بحي السلامة شارع خليص بجدة عند الساعة الثانية من مساء السبت الماضي إلى وجهة غير معلومة.

ويأتي هذا التحرك لمساندة الجهات الأمنية وأسرة المفقود في محاولة للعثور عليه.

ويعاني "بتاوي" نقصًا في القدرات العقلية منذ الولادة مع اضطرابات سلوكية، وفق تقرير أعدته لجنة طبية عكفت على دراسة حالته في وقت سابق، وأبانت في حينه أنه غير قادر على إدارة شؤونه الخاصة والعامة، ويحتاج إلى تعيين قيّم عليه.

وقال "عادل" شقيق المفقود، إن حالة والده تزداد سوءًا خوفًا من تعرض ابنه لأي مكروه، لا سمح الله.

ودعت الأسرة مجددًا الجميع إلى تكثيف البحث عن ابنها الذي لا يعلم أين هو منذ أسبوع، وإبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال على أحد الرقمين التاليين حال مشاهدته: 0503620552، أو الرقم 0556699898.مفقود جدة الجهات الأمنية جمعية ساعد للبحث والإنقاذ خرج من "السلامة" بجدة منذ أسبوع.. أسرة "نبيل" تناشد البحث عنه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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