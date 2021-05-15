أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جسر الملك فهد: فحص PCR ضروري لدخول غير السعوديين للمملكة

Print
جسر الملك فهد: فحص PCR ضروري لدخول غير السعوديين للمملكة جسر الملك فهد: فحص PCR ضروري لدخول غير السعوديين للمملكة
بعد قرار رفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل دون إجراءات إضافية

جسر الملك فهد: فحص PCR ضروري لدخول غير السعوديين للمملكة

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن استمرار اشتراط وجود فحص كورونا بتقنية (PCR) بما لا يقل عن 72 ساعة كشرط للدخول إلى المملكة العربية عبر الجسر لغير حاملي الجنسية السعودية.

ويأتي ذلك فيما يستعد الجسر لاستئناف نشاطه الاعتيادي بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل بما في ذلك جسر الملك فهد.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها مساء اليوم عبر تويتر إن الدخول للمملكة العربية السعودية من قِبل السعوديين لا يتطلّب أي إجراءات إضافية، فيما سيتم فرض وجود فحص (PCR) لغير السعوديين.جسر الملك فهد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد السعودية البحرين المملكة العربية السعودية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا