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"الهلال" يفقد نقطتَيْن أمام "الباطن" في رحلة البحث عن لقب الدوري

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"قوميز" أضاع ركلة جزاء في الوقت القاتل

عرقل الباطن مساء اليوم شقيقه الهلال الباحث عن الفوز بلقب الدوري للموسم الحالي عقب التعادل معه.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَيْن بالتعادل بهدف لكل فريق. سجل للهلال قوميز في الدقيقة الـ18، وتعادل للباطن محمد رايحي في الدقيقة الـ29.

يُذكر أن قوميز كان قد أهدر ركلة جزاء للهلال في الثواني الأخيرة من المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ52، كما ارتفع رصيد الباطن هو الآخر إلى النقطة الـ30.

الهلال الباطن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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