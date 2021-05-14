القوات البحرية بجازان تنقل معايدة القيادة لذوي "الشهداء".. وأسرهم: تراب الوطن غالٍ

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عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بتضحية أبنائهم بأرواحهم من أجل الدين والوطن

نقلت قيادة القوات البحرية ممثلة بالقوة البحرية بجازان (الكتيبة الأولى اللواء الثاني) خلال زيارة قامت بها لأسر الشهداء وأبنائهم، معايدة القيادة حفظها الله لذوي شهداء الوطن بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر ذوو شهداء الواجب عن بالغ فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الشهداء موضحين أنهم سيسيرون على خطى هؤلاء الأبطال في التضحيات بأرواحهم من أجل الدين والوطن، مشيرين إلى أن السعادة تغمرهم اليوم وهم يتلقون التهنئة من القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وهو أمر اعتادوا عليه في كل مناسبة.

في البداية قال خالد علي محطلم خبراني شقيق الشهيد "أحمد" والذي نال الشهادة قبل نحو ثلاثة أعوام في مواجهة مع المتمردين الحوثيين إن التضحيات التي يقدمها جنودنا البواسل في ميدان الشرف والبطولات بالحد الجنوبي لدحر الأعداء وبتر يد كل من تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن ما هي إلا أوسمة فخر نحملها في قلوبنا ما حيينا.

ولفت إلى أن الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة لأسر شهداء الواجب أمر ليس بالمستغرب ونابع من حرص قيادة حكيمة وضعت المواطن نصب عينها داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

وعبّرت أسرة الشهيد كمال حكمي عن بالغ اعتزازها وفخرها وهي تتحدث عن ابنها الذي استشهد في ميدان الشرف دفاعًا عن تراب الوطن ومقدساته لافتة إلى أنه جزء بسيط من رد الجميل لوطن حبانا وقدم لنا الكثير وبيّنت أن التواصل والاهتمام من قِبل ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم حاضر في كل المناسبات والسؤال عن أحوال أسر الشهداء مستمر والتوجيه بتوفير احتياجاتهم والوقوف عليها غير منقطع النظير.

وقالت أسرة "الشهيد ماجد عطيف إن ما تقوم به القيادة من اهتمام ورعاية حفظها الله في كل وقت وكل مناسبة يرفع من معنويات أسر الشهداء ويزيد من همتهم ، مبينين أنهم وجميع أبنائهم على أتم الاستعداد لتقديم أنفسهم وأرواحهم فداء للدين والوطن.

وقالت كل من أسرة الشهيد عايل حكمي وموسى الخبراني إن ما يقوم به أبطال الحد الجنوبي من بطولات وملاحم وتضحيات مدعاة للفخر، مشيرين إلى أن الجميع يتمنى نيل شرف الشهادة في ميدان العز والكرم واللحاق بكتيبة الشهداء رحمهم الله مدافعًا عن الدين والوطن والمقدسات.