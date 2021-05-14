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خطيب جامع الأزهر يوجه رسالة إلى حكام العرب...

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وقال أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، اليوم، إن "النظام العالمي يشتدق حقوق الإنسان والديمقراطية وهم أبعد الناس عنها".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية أهانوا المصلين في المسجد الأقصى وقتلوا من قتلوا وفي هذا ظلم صارخ".

© AP Photo / STR

وتابع: "يستوجب علينا ونحن هنا فيمنبر الأزهر الشريف حامي حمى الدين نعلنها صريحة مدوية، على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وأكد أنه لابد من قوة ردع إسلامية تتمثل في بلاد الإسلام وبلاد العرب وأصحاب هذه الحقوق، قائلا: "يا كل حكامنا ورؤسائنا قفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن داس الصهاينة حقوق الإنسان وحرمة بيت من بيوت الله"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الصمت على ما يحدث في المسجد الأقصى هو صمت مخز لا يليق بعالم يتباهى بأنه عالم التنوير والحضارة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة"، وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة.

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