"خيرية صعوبات التعلم" تهنئ القيادة والمواطنين بحلول عيد الفطر

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"آل عثمان" : مملكتنا تتمتع بالأمن والاستقرار والعمل وفق رؤية ثاقبة

رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان عبدالعزيز عبدالله آل عثمان باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية، وأسر ذوي صعوبات التعلم، والمختصين والمختصات في مجال التدريس ، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع_ حفظهما الله تعالى_، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري للجمعية _حفظه الله تعالى_، والشعب السعودي الكريم، والمقيمين، وللأمة العربية والإسلامية أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢ هـ.

وأوضح" آل عثمان" أن مملكتنا الغالية - بفضل الله تعالى- ثم دعم حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى، وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع، والمقيمين، تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار ، والعمل إلى كل ما من شأنه رفعة لوطننا الغالي في كل المجالات والأصعدة؛ لتكون بلدنا في مصاف الدول المتقدمة، وفق رؤية ثاقبة وخُطى ثابتة، بأساليب متقدمة بتعاون الجميع.

واختتم" آل عثمان" بقوله الحمد لله رب العالمين الذي أتم على المسلمين والمسلمات نعمة الصيام والقيام سائلاً الله عز وجل أن يديم على مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله تعالى_ والشعب السعودي الكريم، والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال من الجميع ، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخيرات والمسرات، وأن يزيل الغمة والبلاء عن جميع البلاد والعباد، والكل في صحة وعافية وأحسن حال، ويبعد كيد الحاقدين الحاسدين للإسلام والمسلمين.