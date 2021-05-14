"الشباب" يستسلم .. ""الاتفاق" يحقق ريمونتادا خيالية ويطيح به من سباق اللقب

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استسلم الشباب للخروج من المنافسة على لقب الدوري مع الهلال بعد أن تلقى هزيمة مؤلمة أمام الاتفاق مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الشباب بالاتفاق بفوز الثاني بثلاثة أهداف لهدفين إذ سجل للشباب محترف الفريق إيغالو في الدقائق 11 و 22 من عمر الشوط الأول وذلك قبل أن يقلص وليد أزارو النتيجة بهدف سجله لفريق الاتفاق في الدقيقة 40.

في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 نجح الاتفاق في تسجيل هدف التعادل والثاني للفريق عن طريق لاعبه سليمتن دوكارا قبل أن يضيف وليد أزارو الهدف الثاني له في المباراة والثالث للاتفاق.

في الدقيقة 74 نجح محترف الشباب فابيو مارتينز في تسجيل الهدف الثالث قبل أن ينجح اللاعب محمد الكويكبي في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 83 .

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الشباب للنقطة رقم 48 متأخرًا عن الهلال بثلاث نقاط ، حيث يملك 51 نقطة ولديه مباراة مساء اليوم أمام الباطن فيما ارتفع رصيد الاتفاق عند النقطة 41.