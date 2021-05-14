اردنيون يحتشدون على الحدود مع اسرائيل لنصرة الشعب الفلسطيني

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جي بي سي نيوز - احتشد عدد كبير من الأردنيين اليوم الجمعة، في منطقة الكرامة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني.

وعبر المشاركون عن غضبهم تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح وفي القدس المحتلة والداخل الفلسطيني.

وندد المشاركون بالعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، واكدوا دعمهم لصمود الاشقاء الفلسطينيين على ارضهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين على الموقف الاردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وادى المشاركون صلاة الجمعة الاولى من شهر شوال في موقع الاحتجاج.