أجواء احتفالية بالعيد في مستشفيَيْن بمكة

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تعرَّف على مواعيد الزيارة المقررة خلال العيد

نفَّذ مستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في أول أيام العيد جولة تفقدية بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، الدكتور دلشاد علي، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة بالمستشفى.

وقال الدكتور وائل الميمني، مدير المستشفى: الجولة شملت زيارة عدد من المرضى المنوَّمين والعاملين بالمستشفى في أول أيام العيد للتأكد من سير العمل، والاطمئنان على صحة المرضى المنوَّمين، مع تقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأضاف: مستشفى النور التخصصي بمكة يفتح أبوابه لذوي المرضى لزيارة مرضاهم وتقديم التهنئة لهم من الساعة الـ٨ ص إلى الساعة الـ٨ م، ويستمر ذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر المبارك مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية المتبعة لزيارة المرضى.

وقدم الميمني شكره وتقديره لمنسوبي المستشفى على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي أسهمت في إنجاح خطة المستشفى لموسم العمرة 1442.

من ناحية أخرى، وفي أجواء يسودها المرح لرسم البهجة والسرور على وجوه المرضى، نظَّم مستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، صباح يوم 1442-10-1هـ، جولة أول أيام عيد الفطر المبارك لمعايدة المرضى والمراجعين.

وعلى صعيد متصل، قام الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية وقسم الخدمة الاجتماعية وإدارة التواصل الداخلي وإدارة تجربة المريض وقسم التغذية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة، بزيارة المرضى.

وقال المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور عطية الزهراني: هذه الجولة تهدف إلى بث الفرح في قلوب المنومين الذين حرمهم المرض من المشاركة في هذه المناسبة السعيدة، إضافة إلى ما تحمله بين طياتها من الأثر الإيجابي والبالغ على نفسية المرضى المنومين بالمستشفى خلال أيام العيد.

من جانبه، قال المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال المالكي: يحرص (ولادة مكة) على تنظيم برنامج (زيارةالمرضى) في العيد سنويًّا.

وأكد سعي المستشفى الدائم لدعم مثل هذه الزيارات بالتعاون مع الأقسام المعنية تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة، مع الأخذ الكامل بالتدابير الوقائية.