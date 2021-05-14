تسجيل 23 وفاة و 418 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (418) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (722,754) حالة.
-سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9203) حالات.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.01%)، مقارنة مع (3.1%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (10,417) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,903,678) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1556) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (710,410) حالات.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (4200) حالة.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (63) حالة، فيما غادرت (107) حالات.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (716) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 14%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 151 في محافظة العاصمة عمّان.
- 58 في محافظة الزرقاء.
- 47 في محافظة إربد، منها 3 في الرمثا.
- 41 في محافظة المفرق.
- 30 في محافظة جرش.
- 30 في محافظة عجلون.
- 20 في محافظة الطفيلة.
- 18 في محافظة الكرك.
- 11 في محافظة مأدبا.
- 7 في محافظة البلقاء.
- 3 في محافظة العقبة.
- 2 في محافظة معان.