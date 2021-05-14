تفاعل في عُمان مع منخفض بحر العرب.. الأرصاد: لن يؤثر على أجواء المملكة

★ ★ ★ ★ ★

#أمطار غزيرة و#رياح شديدة السرعة وارتفاع في #الأمواج على سواحل الهند

تفاعلت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم، مع التقارير الصادرة حول منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب.

وجاء ذلك عقب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أمس عن الحالة المدارية في #بحر_العرب والتي تتسبب في #أمطار غزيرة و#رياح شديدة السرعة وارتفاع في #الأمواج على السواحل الشرقية لجمهورية #الهند ولا تأثير مباشر على أجواء #المملكة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في السلطنة اليوم في بيان لها، احتمال تحرك المنخفض باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي بمحاذاة السواحل الغربية للهند، دون تأثير على أجواء السلطنة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وتشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، بحسب البيان، إلى رصد منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب اليوم الجمعة، على خط طول "72.3 شرقاً"، ودائرة عرض "10.5 درجة شمالاً".

كما تقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 17 – 27 عقدة "31 – 50 كم / ساعة".

وأضاف البيان: "من المحتمل تحرك المنخفض المداري باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي بمحاذاة السواحل الغربية لجمهورية الهند مع تعمقه إلى منخفض مداري عميق خلال الساعات المقبلة، دون تأثير على أجواء السلطنة خلال الأيام الثلاثة المقبلة".هيئة الطيران المدني سلطنة عمان