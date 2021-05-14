الولايات المتحدة تخلع الكمامة.. مَن تلقى اللقاح غير ملزم بها

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رغم تصدرها قائمة الدول الأكثر تضررًا في العالم جراء الوباء

رغم تصدّر الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر تضررًا في العالم جراء تفشي وباء كورونا، أعلنت السلطات الأمريكية أنه بإمكان الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، عدم ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة.

وأكدت أنه لن تتم معاقبة من لم يتم تطعيمهم بعدُ ويرفضون ارتداءها؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تعليقًا على الإجراءات الوقائية من تفشي وباء كورونا: "إذا لم يتم تطعيمك، فارتدِ قناعًا لحماية نفسك والآخرين الذين لم يتم تطعيمهم. هذه ليست مسألة إكراه، لن نعتقل الناس".

وحث الرئيس الأمريكي، على عدم وقف إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، قائلا: "إذا لم يتم تطعيمك أو تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح، أو مرور أقل من أسبوعين بعد الجرعة الثانية، فأنت لا تزال بحاجة إلى ارتداء القناع".

ووصف "بايدن" الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الأقنعة في الأماكن العامة بـ"اليوم العظيم" في مكافحة جائحة كورونا.

وحصد الفيروس في أمريكا، أرواح أكثر من 584 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 33 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد