أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12- 15 عامًا

Print
الإمارات تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12- 15 عامًا الإمارات تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12- 15 عامًا
بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع للاستخدام

الإمارات تعتمد لقاح

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر بيونتيك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية؛ تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي، والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبو ظبي ومركز أبو ظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي، قد قامت بإطلاق حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كوفيد-19 للسكان في جميع أنحاء الدولة؛ مما ساهم في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.الإمارات لقاح فايزر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا