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العيدية بالطائف.. مظهر اجتماعي لتبادل التهاني بالعيد السعيد

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جسّد الجميع التزامهم بالجانب الاحترازي انطلاقاً من مسؤوليتهم

العيدية بالطائف.. مظهر اجتماعي لتبادل التهاني بالعيد السعيد

عاش المواطنون والمقيمون بمحافظة الطائف أجواء الفرح والسعادة والسرور بقدوم عيد الفطر المبارك، مستقبلين التهاني والتبريكات، وجهزوا المنازل بالزينة التي تعبر عن هذه المناسبة الغالية مع الحفاظ على الجانب الاحترازي وعدم تشكيل التجمعات العائلية المخالفة، التي قد تسهم في ارتفاع حالات انتشار - لاسمح الله -.

وكانت اللحظات الجميلة التي يتعايش معها الجميع مع إطلالة العيد، والجو العائلي الذي تكسوه الفرحة وتملؤه السعادة، حيث تستشعر جميع شرائح المجتمع هذه الأيام، حيث يسعد الصغار باستقبال "العيدية" من ذويهم مع تقديم حلاوة العيد متعددة الأصناف ابتهاجاً بهذه المناسبة.

كما جسّد المواطنون والمقيمون التزامهم بالجانب الاحترازي انطلاقاً من واجب المسؤولية المجتمعية، والتزامهم بكل وعي بالتباعد الاجتماعي، والاعتماد على تبادل تهاني العيد مع عوائلهم وذويهم بالتواصل عن بُعد عبر المراسلات والاتصالات الهاتفية.

العيدية بالطائف.. مظهر اجتماعي لتبادل التهاني بالعيد السعيد

محافظة الطائف عيد الفطر المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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