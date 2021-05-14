"المرور": بدء حملة على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.. و2497 مخالفة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الخميس أنها بدأت حملة ميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (2497) مركبة مخالفة؛ قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها المركبات التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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