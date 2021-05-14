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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء العراقي

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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء العراقي خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء العراقي

خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء العراقي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

كما أعرب دولته خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه ـ أيده الله ـ بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي الشقيق.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعيًا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكدًا ـ حفظه الله ـ أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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