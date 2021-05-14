"أمانة جدة" تطلق عروض الضوء والشاشات والزينة ابتهاجًا بعيد الفطر

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تستمر 3 أيام وتتضمن عرضًا 3D

تزيّنت "عروس البحر الأحمر" بألوان الفرح ابتهاجًا بحلول عيد الفطر المبارك؛ إذ أطلقت أمانة محافظة جدة عروضها في أول أيام العيد بتزيين وإنارة الميادين والبوابات، وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي تتضمن العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد 3D والشاشات التفاعلية، بجانب ما تشهده المرافق السياحية، كالحدائق والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، من توافد للسكان والزائرين في ظل الجاهزية الكاملة لها، ووسط إجراءات احترازية يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي أن فعاليات الأمانة خلال العيد المبارك ستستمر ثلاثة أيام متواصلة، وتتضمن عرضًا 3D في ميدان النورس، وعروضًا ضوئية في بوابات (طريق مكة– طريق المدينة الشرقية– طريق المدينة الغربية)، وفي دوار الجمل، وميدان القناديل.

وأضاف "السلمي": السكان والزائرون سيستمتعون بمشاهدة عرض لشاشة تفاعلية في ميدان الكرة الأرضية، كما ستتزين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة في ستة مواقع، هي: (طريق السلام – طريق الملك عبدالعزيز – شارع عابر القارات – ممشى حديقة تهامة – شارع الثمانين جنوب جدة – شارع القاسم بن أمية في الحمدانية).

وفي سياق ذلك أوضحت أمانة جدة أن الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة ومتابعة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم، كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة. ويشمل ذلك الواجهة البحرية على الكورنيش الشمالي، وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة، التي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر، يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق، والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم، ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.