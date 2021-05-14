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بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

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بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

انطلقت احتفالات العيد بالطائف اليوم في 10 مواقع مختلفة من المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من المستجد، فيما دشن أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي انطلاق الفعاليات التي اشتملت على عروض ليزرية وعروض 3D على المباني بالمحافظة، مثل مبنى الأمانة وبرج الطائف بوسط شارع أبي بكر الصديق، وكذلك عروض الضوء بممشى الخمسين ومحور النور.

وتابعت الأمانة مع مستثمري الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية مستوى الخدمات المقدمة للزائرين في العيد، مع ضمان توفير متطلبات السلامة في كل المرافق حفاظًا على أرواح مرتاديها، والتسهيل على المرتادين، والتأكد من جاهزية كل المرافق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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