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شاهد .. سعوديات يدخلن مجال تقدير ‫الحوادث المرورية بالفحص وتقييم الأضرار

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شاهد .. سعوديات يدخلن مجال تقدير ‫الحوادث المرورية بالفحص وتقييم الأضرار شاهد .. سعوديات يدخلن مجال تقدير ‫الحوادث المرورية بالفحص وتقييم الأضرار
بعد تدريبهن وتأهيلهن فنيًا وسط إقبال كبير على المهام الميدانية

شاهد .. سعوديات يدخلن مجال تقدير ‫الحوادث المرورية بالفحص وتقييم الأضرار

بعد السماح للنساء بقيادة السيارات أصبحن اليوم يعملن داخل مراكز التقدير والفحص في بعد تدريبهن وتأهيلهن فنيًا ، إذ تواصل مراكز تقدير الحوادث المرورية توظيف النساء في المهام الميدانية والعمل في مجال التقدير في ظل الإقبال العالي منهن على العمل في هذا المجال أخيرًا.

وشرحت الموظفة عنود المنامة طبيعة عملها بالمركز لقناة العربية ، من خلال فحص السيارة ومعاينتها وتوثيق أضرار المركبة لإيصالها للأقسام الأخرى وعبّرت عن حبها لهذا المجال الذي تعمل فيه منذ سنة.

وأضافت إحدى الموظفات أنها تقوم باستقبال العميلة وأخذ بياناتها ثم توجيهها لمسارها الصحيح والخاص بالسيدات ، وبعد أن ينتهي المقدّرين والمثمّنين للسيارة من تقدير السيارة يتم التأكد من الإجراءات ويتم بعدها إبلاغ العملاء بأنه سوف تصلهم رسالة نصية بالتقرير كاملاً عن مركباتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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