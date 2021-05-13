أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التأهيل الشامل" بتبوك ودار الملاحظة يقيمان حفلي معايدة للنزلاء

Print
لمشاركتهم فرحة العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أقام مركز التأهيل الشامل، ودار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم (الخميس)، حفل معايدة لنزلاء المركز والدار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية علي بن مهدي العطوي، ومدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبو هاشم، ومدير دار الملاحظة الاجتماعية بالإنابة حماد سلمان البلوي وعدد من المشرفين والمناوبين.

وهدفت الزيارة إلى مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على حاجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على خدمات المركز والدار وعلى ما يقدمه خلال العيد للنزلاء.

وشدد الحربي على حرص وتوجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بهدف تطوير العمل ومشاركة العاملين والنزلاء فرحة عيد الفطر المبارك.

وقدم الحربي شكره لجميع المكلفين بإجازة العيد على جهودهم ومشاركة النزلاء فرحة العيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا