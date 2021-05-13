البحرينيون يستقبلون السعوديين بحملة "ولهنا عليكم" من الجسر إلى المنامة

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بدءًا من 5 شوال ومن خلال إطلاق عرض ضوئي ببرج المراقبة في الجسر

تستعد هيئة البحرين للسياحة والمعارض لإطلاق حملة #ولهنا_عليكم لاستقبال المواطنين السعوديين مع فتح المنافذ أمام المسافرين بدءًا من 5 شوال.

وأكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استكمال جاهزية تنسيقها مع المنشآت السياحيَّة البحرينية المختلفة لاستقبال تدفُّق الزوار مع حلول عيد الفطر المبارك، وبخاصة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات صحيَّة لاستئناف النشاط الاقتصادي والسياحي بكلّ حذر، واعتماد تدابير وقائيَّة تُسهم في تحصين المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة إنَّها، وبالتنسيق مع مختلف المنشآت السياحية، أعدَّت حزمة من المبادرات والمشروعات المتنوّعة الموجَّهة لتنشيط السياحة العائلية باعتبار البحرين وجهة سياحية مثالية للأسرة الخليجية لقضاء العطل المختلفة، وذلك لوجود معالم سياحية وترفيهية تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

وذكرت أنها تتوقع زيادة في حجم تدفق الزوار خلال المرحلة المقبلة من مختلف منافذ الدخول للبحرين، ولاسيَّما من خلال منفذ جسر الملك فهد، وبخاصة بعد رفع مستوى التنسيق الحكومي الصحي بين مختلف بلدان دول الخليج لاعتماد شهادات التطعيم والتعافي لتأمين دخول الزوار بكلّ سهولة ودون أي عوائق.

ولفتت الهيئة إلى أنها أطلقت حملة #ولهنا_عليكم، وركَّزتها من خلال منصات التسويق الرقمي مستهدفة زوَّار البحرين من المملكة العربية السعودية، حيث دشَّنت الحملة عبر حسابها بمنصتي الانستجرام والتويتر (tourismbh)؛ للتعريف بمجمل الأنشطة السياحية والعروض، إضافة إلى المنشآت السياحية الجديدة في البحرين التي تمَّ الانتهاء منها خلال العام الماضي 2020.

وأعلنت أن جائحة كورونا حالت بشكلٍ كبير من التواصل الميداني فيما بين أهل البحرين مع أشقائهم بدول الخليج، ولاسيَّما بالسعودية، وابتهاجًا بعودة لقاء العائلة الكبيرة مع بعضها بعضًا فقد أعدت الهيئة لعروضٍ ترحيبيَّة رمزيّة بالأشقاء السعوديين من خلال إطلاق عرض ضوئي ببرج المراقبة على جسر الملك فهد، وتزيين بعض المباني الرئيسة في شوارع المملكة باللونين الأحمر والأخضر، مع عرض شعار الحملة على لوحات إعلانيَّة داخل بعض المجمعات التجارية، وتقديم عددٍ من العروض في المملكة بما فيها منطقة خليج البحرين خلال الفترة من 17 وحتى 23 مايو.