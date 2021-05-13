كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

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خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 126 حالة وفاة جديدة، و3265 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 870703 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19336 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 776315 حالة.

الأردن

سجلت الأردن 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و23 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 722754 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9203 وفيات، وبلغ عدد حالات التشافي 710410 حالات.