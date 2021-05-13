بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة

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إمّا أخذ اللقاح أو الخضوع للفحص الأسبوعي

دخل قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإلزام العاملين في ثلاثة أنشطة حيز التنفيذ، هي؛ المطاعم ومحلات بيع الأغذية

بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية.

ودخل القرار حيز التنفيذ، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث إنه بدءاً من اليوم الأول من شهر شوال؛ سيتم فرض التحصين للعاملين في ثلاثة أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بإلزامهم أخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي.

ويشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وأوضحت الوزارة أن الخيارات المتاحة هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها.