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المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

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المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف منصة الغاز قبالة ساحل شمال غزة بعرض البحر المتوسط، بعدد من الطائرات المسيرة طراز شهاب.

وجاء في بيان كتائب القسام، "أُدخلت إلى الخدمة طائرات مسيرة انتحارية من طراز"شهاب" محلية الصنع، استهدفت بها منصة الغاز قبالة ساحل غزة أمس، وتحشدات عسكرية على تخوم القطاع ظهر اليوم الخميس".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن السكان الإسرائيليين على حدود غزة قالوا إنهم سمعوا دوي انفجارات في سماء المنطقة بعد إسقاط طائرة بدون طيار.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إحدى الطائرات المسيرة التي أطلقتها "حماس" على جنوب إسرائيل تحطمت في حقل مفتوح، ولم تتسبب في إصابة أو أضرار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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