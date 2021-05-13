أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

Print
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة
فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

‬سجّلت مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ؛ محتلةً المرتبة الثانية بعد الرياض تليها المنطقة الشرقية ثالثاً.

وسجلت منطقة مكة المكرمة 320 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 1116 حالة سجلتها المملكة؛ تسبقها الرياض بواقع 377 حالة، بينما المنطقة الشرقية تسجل 134 حالة، تلتها المدينة المنورة بواقع 71 حالة، وعسير 54، وجازان 45، والقصيم 35، وسجلت كل من منطقة تبوك ونجران 18 حالة لكل منهما، فيما سجلت حائل 17 حالة، والباحة 13، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 4 حالات.

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة وفاة بعد أن سجلت اليوم 11 حالة جديدة.

في المقابل، بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد 414139 حالة بعد أن سجلت اليوم 1129 حالة تعاف جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا