أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

Print
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد
لتسهيل وصول القاصدين لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

يباشر خدمةَ المصلين بالمسجد النبوي، 7006 كوادر طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري، أن الوكالة خصصت خلال هذه الفترة ٢٠٩٦ موظفًا وموظفة و٤٠٠٠ عامل وعاملة و910 متطوعين ومتطوعات، إضافة لقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

وأضاف أنها جهّزت جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي بكاميرات الكشف الحراري والفِرَق الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر؛ للتأكد من سلامة المصلين.

وأفاد بأنه تم توفير عبوات ماء زمزم ومياه عادية لتوزيعها في جميع أروقة المسجد، كما تم فرش السجاد في جميع الساحات بما فيها الساحة الغربية الجديدة، كما هيأت قرابة ٣٠٠٠ دورة مياه بالإضافة لأماكن تجديد الوضوء الموجودة في الساحات؛ تسهيلًا لوصول المصلين إليها وعربات تنقل وعربات كبار السن وضعت على المداخل.الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا