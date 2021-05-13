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منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور"

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يناطح السحاب.. موقعه المميز في الطبيعة لاقى رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي

منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد

تصوير: موسى عبده: لا يزال المصلى المعلق بمحافظة فيفاء جنوبي ، متصدراً المشهد كل عيد في السعودية.

ورغم تطبيق الاحترازات والتباعد هذا العام، بسبب ، إلا أن صور المصلى وموقعه المميز في الطبيعة، لاقى رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر المصلى المعلق الواقع بكرعان غرب فيفاء، هو المصلى الأشهر في السعودية، لما يميزه من تفرد موقعه في الطبيعة الخلابة.

منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد

محافظة فيفاء مصلى فيفاء المعلق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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