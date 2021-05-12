شاهد : افتتاح مقر البداد كابيتال الأردن في عمّان

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جي بي سي نيوز - : أعلنت مجموعة البداد كابيتال، افتتاحها مقر "البداد كابيتال الأردن" في عمّان المتخصصة في قطاعات الإنشاءات، ضمن خطط مدروسة لتوسعة أنشطتها في السوق الأردنية، وتطوير استثماراتها في المنطقة.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع الاستثماري، يمتد على مساحة 3 ملايين قدم مربع، ليشكل مجمع للصناعات الوطنية، يجمع الحلول الصناعية تحت شعار (العالم تحت سقف واحد). وأضافت، إن البداد كابيتال الأردن، تسعى لتطوير استثماراتها لمستويات عالمية منافسة لتغذي السوق الأردنية، إلى جانب كل من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق، خلال 3 سنوات، بقيمة تبلغ 100 مليون دولار، كما ستوفر فرص العمل في هذه الدول، وستعمل بالتوازي مع منطقة شمال افريقيا، حيث ستكون جمهورية مصر العربية، مقرا للبداد كابيتال مصر، بحجم استثمارات يبلغ 100 مليون دولار، مع التوسع في أسواق شمال أفريقيا، إلى السودان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر والصومال . وفي هذا السياق، قال مؤسس وشريك البداد كابيتال ورئيس مجلس إدارتها، الدكتور فطين البداد، إن الأردن، بيئة استثمارية جاذبة، لعدة أسباب، أبرزها البيئة السياسية المستقرة، إلى جانب الحوافز والاعفاءات التي تشجع على الاستثمار، ووجود الموارد والكفاءات البشرية المؤهلة للمنافسة في مناخ استثماري جذاب، ضمن موقع استراتيجي وسطي وفريد من نوعه.

وعبر البداد عن سعيه لأن تسجل البداد كابيتال الأردن واحدة من أفضل المنتوجات لصناعات المواد الإنشائية والبنى التحتية في العالم، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنفيذا لرؤية الملك عبدالله الثاني، التي جعلت الأردن بيئة استثمارية جاذبة لكبرى الشركات العالمية، مما ساهم في تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة البنى التحتية المشجعة للمستثمرين، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة للأردنيين.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبداد كابيتال، زايد البداد، أن فروع المجموعة تنتشر في 27 دولة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا ونيوزيلاندا، وعدد من الدول الأسيوية، مشيراً إلى أنها تسعى للتوسع خلال العام المقبل في أسواق شرق آسيا، تزامناً مع تطوير منتجاتها وفق أفضل وأحدث الأساليب المتبعة عالمياً. وقال المدير العام للبداد كابيتال الأردن، فارس أبو حسان، إن الشركة ستعمل في سبعة قطاعات إنشائية رئيسية، وهي الطبية، والرياضية، والبداد للفعاليات، والمباني الجاهزة، والبداد تكنولوجي، والبداد للإنشاءات النفطية، والبداد للحج والعمرة، والبداد للمعارض والبداد للإنشاءات العسكرية.

وأضاف، أن هذه القطاعات، ستعمل بدعم من البداد كابيتال القطاع الصناعي، والبداد الهندسية، التي يتوزع إنتاجها بين مصنعين أساسيين، هما مصنع الحديد ومصنع الألمنيوم والزجاج، والبداد للمقاولات، و(ريفلكشين إيفنت العالمية)، و(تسكين) لإدارة المرافق، وتضم المجموعة 4500 موظف منهم 350 مهندساً وفنياً أردنياً، كما دخلت موسوعة غينيس كأكبر شركة على المستوى العالمي في صناعة البيوت الجاهزة والقاعات المتنقلة بالإضافة الى التخصصات الأخرى في مجال الصناعات الإنشائية. وتأسست البداد كابيتال في العام 2003، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون أول مجموعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر الحلول الخارجية العصرية، والمباني المتنقلة والمؤقتة ووحدات الإغاثة. فضلا عن دورها الفاعل في مجال الاستثمارات والتطوير العقاري والمقاولات، وقطاع تجارة البيع بالتجزئة، وتصميم وتنفيذ وإدارة المهرجانات والفعاليات.