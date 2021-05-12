"محافظ شقراء" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك

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هنأ خادم الحرمين وسمو ولي العهد وأمير الرياض ونائبه ووزير الداخلية بالعيد

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال "البواردي": "يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهنئة وخالص التبريكات -باسم أهالي محافظة شقراء ومراكزها، وباسمي- لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه-؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام".

وأضاف البواردي: "وأرفع التهنئة بهذه المناسبة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض -حفظهم الله-، ‏وأسال الله المولى القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على مملكتنا الحبيبة كل خير وازدهار وتقدم ورخاء، إنه سميع مجيب".شقراء محافظ شقراء محافظة شقراء