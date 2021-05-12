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لجنة مشتركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في صامطة

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أسفرت عن ضبط عدد كبير من المتجاوزين للتدابير

لجنة مشتركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في صامطة

نفذت لجنة مشتركة بمحافظة صامطة جولات ميدانية على عدد من الأسواق والمجمعات التجارية والمحال بالمحافظة، بإشراف مباشر من المحافظ أحمد عبدالله زعلة، لمتابعة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار .

وشملت الجولة عددًا من المحال التجارية والأسواق بالمحافظة، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المتجاوزين للإجراءات، حررت لهم مخالفات فورية.

وتم التأكيد على المتسوقين بضرورة التقيد بلبس الكمامة والالتزام بالمسافة المحددة للتباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج "توكلنا"، بالإضافة إلى توزيع المنشورات والتأكيد عليهم بضرورة أخذ اللقاح المضاد.

وقد شاركت في الحملة محافظة صامطة ومستشفى صامطة العام وشرطة المحافظة وفرقة من بلدية صامطة.

لجنة مشتركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في صامطة

لجنة مشتركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في صامطة

لجنة مشتركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في صامطة

لجنة مشتركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في صامطة

لجنة مشتركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في صامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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