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إصابة 5 أطفال في انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

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إصابة 5 أطفال في انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية إصابة 5 أطفال في انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

جي بي سي نيوز :- جرح 5 أطفال في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية، لمراسل الأناضول، بأن مجهولين فجروا سيارة مفخخة كانت مركونة وسط مدينة عفرين، ما أسفر عن جرح 5 أطفال كانوا يلعبون حول السيارة.

وأضافت المصادر، أن التفجير تسبب، كذلك، بأضرار مادية في محيط النقطة المستهدفة، فيما تم نقل الأطفال الجرحى إلى مشافي المنطقة، دون الكشف عن درجة إصابتهم.

وبدأت قوات الأمن في المدينة تحقيقا في الحادث، مرجحة وقوف منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية وراء التفجير، خاصة أنها سبق أن نفذت تفجيرات مشابهة.

يذكر أنه تم تحرير مدينة عفرين والبلدات التابعة لها ومنها جنديرس، في إطار عملية "غصن الزيتون"، التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2018.

وتواصل منظمة "ي ب ك" الإرهابية اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لإطلاق هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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