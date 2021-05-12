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بلدية بلقرن تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

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شملت أعمال شفط للمياه ورفع الأتربة وإصلاح الأرصفة

بلدية بلقرن تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

بدأت بلدية محافظة بلقرن، بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة له، حيث شملت أعمال شفط للمياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بلقرن أحمد عوض البارقي أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار من خلال فريق خطة الطوارئ، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ قامت بتحديد أماكن تجمع المياه والبدء في شفطها مباشرة بعد توقف هطول الأمطار من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط، بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة.

وأضاف البارقي أن البلدية رفعت الأتربة من الشوارع والأحياء، حيث تم رفع 325 طنًا من المياه، و680 من مخلفات الأمطار بمتابعة ميدانية من مساعد رئيس البلدية علي بن نالة، المكلف بالعمل وزملائه خلال فترة العيد وأن الفرق الميدانية تابعت مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

بلدية بلقرن تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

بلدية بلقرن تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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