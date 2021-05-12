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بدعم من سعود بن سلمان.. الخيالة "أمل" احتكرت الأولوية في الميادين الرسمية

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حصلت على الرخصة عقب تدريبات ميدانية مكثفة طوال الأشهر الماضية

بدعم من سعود بن سلمان.. الخيالة

بدعم من الأمير سعود بن سلمان؛ ستشارك الخيالة أمل فيصل بموسم الفروسية 2021 بالطائف، وتعتبر الخيالة أمل فيصل أول فارسة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل في وقت سابق.

وكان إسطبل الأمير سعود بن سلمان قد أعلن، في وقت سابق، التعاقد مع الخيالة أمل فيصل، رسمياً، لتكون أول فارسة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل.

وحصلت الخيالة أمل فيصل على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل بعد تجاوزها أكثر من تجربة واختبار، عقب تدريبات ميدانية مكثفة على مدى الأشهر الماضية.

يذكر أن الخيالة أمل فيصل كانت قد بدأت مسيرتها منذ 2006، ثم شاركت في الإمارات العربية المتحدة عام 2008 في القدرة والتحمل، حققت النجمة دولياً بطلة للسباق عام 2018، وتأهلت لفئة النجمتين مسافة 120 كم، وشاركت في دول الخليج والأردن ومصر، حيث كانت آخر مشاركة لها في سباقات القدرة في أبو ظبي كأس الشيخة فاطمة بنت منصور عام 2019.

بدعم من سعود بن سلمان.. الخيالة

بدعم من سعود بن سلمان.. الخيالة

بدعم من سعود بن سلمان.. الخيالة

بدعم من سعود بن سلمان.. الخيالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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