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نيابةً عن الملك.. "قطان" يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا

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لولاية جديدة.. وبحضور عدد من رؤساء دول العالم

نيابةً عن الملك..

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب الرئيس يوويري موسيفيني رئيساً لجمهورية أوغندا لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل الوزير "قطان" للرئيس الأوغندي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له وأوغندا بالمزيد من التقدم والازدهار.

نيابةً عن الملك..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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