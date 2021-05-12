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وزارة الرياضة تصدر برتوكول دخول الجماهير للمباريات

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تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية المهمة.. تعرف عليها

وزارة الرياضة تصدر برتوكول دخول الجماهير للمباريات

أصدرت وزارة الرياضة، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، والذي تضمن عددًا من الإجراءات الاحترازية المهمة كالتباعد ولبس الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.
وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية، وفقاً لما يظهر في تطبيق (توكّلنا)، على النحو التالي: محصَّن من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح. محصَّن جرعة أولى. محصَّن متعافي من أصيب بالفيروس وتعافى، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.
كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 7 أعوام وتقل عن 18 عامًا، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق (توكّلنا) غير مصاب أو غير مخالط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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