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الشرقية.. "الثبيتي" يتفقّد سير عمل هيئة الأمر بالمعروف ببقيق ورأس تنورة

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للوقوف على تطبيق الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

الشرقية..

تفقّد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي سير العمل في هيئات محافظتي بقيق ورأس تنورة.

وشملت الجولة زيارة مبنيي الهيئتين والأسواق التجارية والشاطئ والوقوف على تطبيق الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام التي تشمل تكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية.

وخلال الجولة، تابع الشيخ "الثبيتي" العمل في الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة ومنها حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً"، والتي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف آل سعود.

الشرقية..

الشرقية..

الشرقية..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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